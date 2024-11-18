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Ракетный обстрел Тель-Авива
Четыре человека получили ранения в Рамат-Гане после того, как осколки сбитой ракеты из Ливана попали в оживленную улицу. Приостановлена работа аэропорта
Ракетный обстрел Тель-Авива
Последствия ракетного обстрела Рамат-Ганы / Фото: соцсети / Others
18 ноября 2024 г.

Ракета из Ливана упала в районе торгового центра в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива, вызвав пожар. Осколки сбитой израильской ПВО ракеты также повредили автобус в Бней-Браке.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в десятках населенных пунктов в районе Большого Тель-Авива, полеты в аэропорту Бен-Гурион были временно приостановлены.

По данным службы скорой помощи, четыре человека получили ранения от осколков ракеты, перехваченной израильскими военными над центральной частью страны.

Ракетный обстрел Тель-Авива происходит на фоне бомбардировок Ливана со стороны Израиля. По данным Министерства здравоохранения Ливана, только за воскресенье в результате израильских ударов погибли не менее 35 человек. Общее число жертв с октября 2023 года достигло 3516 человек, еще 14929 получили ранения.

Израильские атаки на юге Ливана, начавшиеся в конце сентября и переросшие в наземную операцию 1 октября, вынудили более миллиона человек покинуть свои дома.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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