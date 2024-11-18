Ракета из Ливана упала в районе торгового центра в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива, вызвав пожар. Осколки сбитой израильской ПВО ракеты также повредили автобус в Бней-Браке.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в десятках населенных пунктов в районе Большого Тель-Авива, полеты в аэропорту Бен-Гурион были временно приостановлены.

По данным службы скорой помощи, четыре человека получили ранения от осколков ракеты, перехваченной израильскими военными над центральной частью страны.

Ракетный обстрел Тель-Авива происходит на фоне бомбардировок Ливана со стороны Израиля. По данным Министерства здравоохранения Ливана, только за воскресенье в результате израильских ударов погибли не менее 35 человек. Общее число жертв с октября 2023 года достигло 3516 человек, еще 14929 получили ранения.

Израильские атаки на юге Ливана, начавшиеся в конце сентября и переросшие в наземную операцию 1 октября, вынудили более миллиона человек покинуть свои дома.