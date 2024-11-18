Бомбардировщики B-52H Stratofortress ВВС США провели тренировочные полеты со сбросом бомб на полигоне Cudgel, расположенном недалеко от литовского города Каунас вблизи границы Калининградской области (российский эксклав, окруженный Литвой, Польшей и Балтийским морем). Об этом сообщило Объединенное авиационное командование НАТО в социальных сетях. В маневрах также участвовали истребители Германии и Италии.

Учения включали сброс бомб с лазерным наведением с высоты около 6 км в рамках программы Vanguard Merlin, организованной американскими ротационными силами в Европе. Эта серия маневров направлена на отработку взаимодействия союзников и укрепление оборонительных возможностей альянса.

Бомбардировщики B-52 Stratofortress были разработаны как носители ядерного оружия в целях сдерживания во времена Холодной войны.

США регулярно размещают бомбардировщики B-52 в Европе, демонстрируя готовность обеспечивать безопасность союзников по НАТО. В начале ноября четыре таких самолета были переброшены на базу Милденхолл в Великобритании, откуда они совершили несколько полетов над странами Балтии, Скандинавии и Северным морем.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что в США рассматривают возможность увеличения ядерного потенциала, обозначая в качестве причины растущие угроз со стороны России, Китая и Северной Кореи. Пентагон оценивает варианты увеличения числа ядерных боеголовок на баллистических ракетах Minuteman III и субмаринах, а также модернизирует программу крылатых ядерных ракет. Неясно, однако, возьмет ли эту эстафету следующая президентская администрация США, которая будет сформирована к инаугурации вновь избранного Дональда Трампа в январе 2025 года.