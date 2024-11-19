Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с австралийским премьер-министром Энтони Альбанезе на полях саммита G20 в Бразилии. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и международной безопасности.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, в ходе встречи турецкий лидер подтвердил намерение развивать сотрудничество между двумя странами. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.

«Действия Израиля в Палестине и Ливане представляют угрозу не только для региона, но и для глобальной безопасности. Прекращение агрессии Израиля и установление прочного мира в регионе внесет вклад в укрепление мира во всем мире», – подчеркнул президент Эрдоган.

В ходе переговоров также обсуждались вопросы двусторонних отношений между Турцией и Австралией, а также другие региональные и глобальные проблемы.