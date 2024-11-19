Президент самопровозглашенной Абхазии Аслан Бжания подал заявление об отставке после переговоров с оппозицией. Пресс-служба Бжании подтвердила, что свое решение он принял в рамках соглашения, достигнутого с лидерами протестующих. Вместе с ним пост покинул и премьер-министр Александр Анкваб.

Согласно подписанному соглашению, заявление об отставке Бжании будет принято только в том случае, если протестующие покинут занятые ими правительственные здания. Если же это условие не будет выполнено, президент оставляет за собой право отозвать заявление. Парламент Абхазии рассмотрит этот вопрос сегодня, 19 ноября.

Исполняющим обязанности главы государства станет вице-президент Бадра Гунба. Должность премьера займет Валерий Бганба, ранее возглавлявший парламент республики.

Отставка Бжании была вызвана протестами, начавшимися 15 ноября в Сухуми. Участники акции, выступающие против российско-абхазского «инвестиционного соглашения», снесли забор вокруг комплекса правительственных зданий и проникли на территорию. Протестующие обвиняют власти в «прямой сдаче интересов» республики.

На фоне протестов парламент отменил сессию, где должна была обсуждаться ратификация соглашения с Москвой. Администрация президента пообещала отозвать документ.

Политические кризисы, заканчивающиеся досрочной отставкой президентов, происходили в Абхазии дважды. В 2014 году Александр Анкваб покинул пост после протестов, вызванных выдачей паспортов жителям грузинской национальности. В 2020 году Рауль Хаджимба ушел в отставку на фоне отмены итогов президентских выборов Верховным судом. Тогда Бжания, который не смог участвовать в выборах по состоянию здоровья, утверждал, что стал жертвой отравления.