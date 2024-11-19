Полиция Грузии перешла к жестким мерам против протестующих, не давая оппозиции устроить подобие «‎майдана»‎ и постоянного очага протеста. 17 ноября возле Тбилисского государственного университета демонстранты установили около 30 палаток, раздали одеяла и создали инфраструктуру, включая переносные туалеты. Все это для того, чтобы создать перманентный протест. Протестующие заблокировали ключевые перекрестки, включая проспект Меликишвили и улицу Чавчавадзе.

Лагерь оппозиции продержался сутки. Поздно ночью 18 ноября полиция приказала демонстрантам освободить улицы для восстановления движения. После отказа протестующих подчиниться силовики задействовали водометы и начали задержания.

Местные СМИ отмечают, что изначально полиция Грузии воздерживалась от использования водометов и жестких силовых методов во время первоначального противостояния. Однако ситуация изменилась из-за попыток оппозиции сделать протест постоянным.

К утру 19 ноября полиция полностью демонтировала палаточный лагерь, убрала барьеры и припаркованные машины, которые использовались для блокировки дорог. Власти задержали около десятка протестующих, которые отказались выполнить приказ освободить улицы.

Представитель полиции Каха Бухрадзе подтвердил, что задержания произошли после того, как участники проигнорировали инструкции освободить проспект Меликишвили. Лидеры протеста, включая Нику Гварамию, Елену Хоштарию и Зураба Джапаридзе, остались на месте, пообещав продолжить демонстрации.

Протесты в Грузии начались 27 октября, после объявления результатов парламентских выборов. Правящая партия «Грузинская мечта» получила 89 мест (53,93%), а оппозиционная «Коалиция за перемены» — всего 19 мест (11,03%). «Единое национальное движение» и другие оппозиционные партии обвинили власти в нарушениях в ходе выборов. Президент страны Саломе Зурабишвили поддержала оппозицию, признав выборы нечестными. Она предложила провести новый раунд голосования. Однако правящая партия отказалась подчиниться, подчеркивая, что выборы прошли честно и без подтасовок.