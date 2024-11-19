Немецкий архитектурный фонд отозвал награду в размере €10 тыс., присужденную британскому художнику Джеймсу Брайдлу. Причиной стали его призывы к миру в Газе и поддержка культурного бойкота Израиля.

Организаторы архитектурного конкурса пояснили, что поводом для отмены стала новая резолюция правительства ФРГ, принятая 9 ноября. Документ запрещает спонсировать проекты, которые как-либо критикуют Израиль и призывают к его бойкоту.

Правительство Германии запретило финансировать организации и проекты, связанные с движением «Бойкот, изъятие инвестиций и санкции» (BDS), или критикующие право Израиля на существование. Критики, включая Amnesty International и израильские еврейские группы, утверждают, что резолюция смешивает критику Израиля с антисемитизмом, сдерживая свободу слова.

Брайдл, известный своим вкладом в теорию архитектуры, подписал открытое письмо, в котором пообещал не сотрудничать с израильскими культурными учреждениями, замешанными в угнетении палестинцев.

Фонд архитектуры Шеллинга заявил, что позиция Брайдла «‎противоречит исторической ответственности Германии»‎. Хотя фонд не обвинил Брайдла в антисемитизме, он подчеркнул, что поддержка культурной изоляции Израиля противоречит принципам немецкого культурного института.

Сам Брайдл назвал решение фонда косвенным обвинением в антисемитизме, назвав его «отвратительным», учитывая историю фонда, связанную с нацистами. Примечательно, что фонд носит фамилию Эриха Шиллинга — с 1933 по 1945 годы он был членом нацистской партии и ее военизированного крыла.

По иронии судьбы, отмеченная наградами книга архитектора «Способы бытия» включает критику израильского барьера на оккупированном Западном берегу, называемого «стеной апартеида».

Решение фонда, принятое всего за несколько дней до церемонии награждения, подчеркивает меняющуюся позицию Германии в отношении антиизраильских бойкотов и антисемитизма. Ранее в октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что Берлин продолжит поставки оружия Израилю, несмотря на призывы правозащитников и депутатов от левых партий. Последние отмечают, что Израиль использует немецкое оружие для ударов по мирным жителям.