В то время как центральные банки по всему миру снижают процентные ставки, Россия движется в противоположном направлении. Банк России поднял ключевую ставку до 21% — максимума за последние двадцать лет, и рынок ожидает дальнейшего повышения до 23% к концу года. Это решение особенно необычно в условиях военного времени, когда центральные банки обычно избегают подавления экономической активности. С начала военной кампании в Украине в феврале 2022 года прошло более 1000 дней, тем не менее российская экономика продолжает удивлять многих аналитиков.

Несмотря на жесточайшие санкции в современной истории, она продемонстрировала самый быстрый рост за последнее десятилетие — 3,6% в прошлом году, и ожидается сохранение этого темпа в текущем году. Однако решение центрального банка о повышении процентных ставок сигнализирует о существенных проблемах.

Государственные расходы становится все труднее поддерживать. Бюджет, представленный в сентябре, предусматривает увеличение расходов на оборону на четверть в следующем году. Совокупные годовые расходы на оборону и безопасность (включая разведслужбы) должны вырасти до 17 трлн рублей ($170 млрд), что составляет более 40% всех государственных расходов, или 8% ВВП России. Только оборонные расходы достигнут 6% национального дохода — максимума со времен холодной войны.

Ситуацию осложняет нестабильность на нефтяном рынке. Цены на нефть демонстрируют высокую волатильность: Brent торгуется около $72 за баррель, а WTI — около $67. Заявления избранного президента США Дональда Трампа о расширении американской нефтедобычи и сокращении спроса со стороны Китая вносят дополнительную неопределенность в рынок, вызывая опасения по поводу возможного перенасыщения предложения.

Рынок труда также подает тревожные сигналы. Уровень безработицы составляет всего 2,4%, что вынуждает прибегать к нестандартным решениям — от привлечения заключенных до найма северокорейских рабочих. Свободные мощности исчерпаны, и экономика демонстрирует все классические признаки перегрева. Годовая инфляция превышает 8%.

В отличие от Великобритании и США времен Второй мировой войны, которые могли держать процентные ставки на уровне 2,5-3%, современная Россия сталкивается с серьезной внешней уязвимостью. Китай стал важнейшим торговым партнером России, обеспечивая треть всего импорта и более 90% микроэлектроники, также используемой в дронах, ракетах и танках. Однако эта поддержка не бесплатна. Российским чиновникам приходится внимательно следить за курсом рубля к юаню, который упал на 10% в этом году, достигнув минимума с начала боевых действий в Украине.

Попытки России создать альтернативные финансовые механизмы также пока не увенчались успехом. На саммите БРИКС в Казани Москва активно продвигала целый ряд инициатив, направленных на обход западных санкций: от создания единой валюты БРИКС и системы BRICS Pay для международных платежей до альтернативной рейтинговой системы и механизма BRICS Bridge для прямых межбанковских транзакций. Однако интерес других участников объединения оказался настолько прохладным, что большинство предложений даже не вошли в итоговое коммюнике. Показательным стал эпизод с демонстрацией Путиным макета банкноты с флагами стран БРИКС — идея общей валюты так и осталась нереализованной, а в официальных подписях к фотографиям о ней даже не упоминается.

До недавнего времени правительство смягчало влияние высоких процентных ставок на экономику через различные схемы поддержки. Домохозяйствам разрешалось приостанавливать выплаты по долгам, компании могли заимствовать по сниженным субсидированным ставкам, а правительство компенсировало банкам упущенную прибыль. Однако появляются признаки того, что такие программы становятся неподъемными для бюджета. После окончания программы льготной ипотеки под 8% в июле объемы выдачи жилищных кредитов сократились вдвое. Количество корпоративных банкротств выросло на 20%. Российский союз промышленников и предпринимателей отмечает, что инвестиционные планы на следующий год замораживаются из-за высокой стоимости заимствований.

МВФ прогнозирует резкое замедление роста российской экономики до 1,3% в следующем году. Даже государственный ВЭБ снизил прогноз роста до 2%. Сочетание снижения инвестиций и потери рабочей силы начинает сказываться на экономике. Необходимость поддержания курса рубля для оплаты критически важного импорта становится серьезной уязвимостью, которая может вскоре повлиять на военный потенциал.

В этих условиях ведение «войны при ставке 21%» оказывается гораздо более сложной задачей, чем «война при ставке 3%», как это было в случае с западными державами во время Второй мировой войны. Экономическая турбулентность может стать серьезным вызовом для российской экономики в ближайшей перспективе.