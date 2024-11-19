Согласно сообщениям немецкой прессы, бундесвер начал обучать компании действиям на случай разрастания российско-украинской войны до более широкого конфликта, который может затронуть и ФРГ. Подготовка осуществляется на основе засекреченного документа под названием «Операционный план Германии», утвержденного политическим руководством страны.

Документ, который попал в распоряжение газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), посвящен стратегии действий Германии в случае войны или «ситуации напряженности». В плане перечислены объекты инфраструктуры, которые требуют особой защиты, а также описаны меры по мобилизации ресурсов для обеспечения перемещения десятков, а возможно, и сотен тысяч солдат, а также военной техники, продовольствия и медикаментов через территорию Германии.

Роль бизнеса в плане обороны была подробно обсуждена на мероприятии в Гамбургской торговой палате. По словам Йорна Плишке, подполковника и главы регионального командования Гамбурга, компании должны подготовить конкретные планы действий на случай кризиса.

Среди рекомендаций — обучение дополнительных водителей грузовиков. «На каждые 100 сотрудников подготовьте как минимум пять дополнительных водителей. Сегодня 70% грузовиков в Германии управляются гражданами Восточной Европы. Но если там начнется война, где окажутся эти люди?», — цитирует FAZ слова немецкого военачальника.

Также компаниям предложено инвестировать в автономные источники энергии, такие как дизельные генераторы или ветряные турбины, чтобы повысить устойчивость в кризисных условиях.

Европейские политики неоднократно высказывались о возможной агрессии России против НАТО в ближайшем будущем. Например, министр обороны Германии Борис Писториус заявлял в июне, что бундесверу следует быть готовым к возможному военному конфликту к 2029 году. Те же прогнозы приводит и сам подполковник Плишке, утверждая со ссылкой на немецкие спецслужбы, что РФ будет готова и способна идти дальше на запад в течение четырех-пяти лет.