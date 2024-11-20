Президент непризнанной республики Абхазия Аслан Бжания подал в отставку во вторник, уступив место своему заместителю до проведения новых выборов. Это произошло после того, как протестующие захватили правительственные здания, выражая недовольство соглашением с Россией об открытии рынка недвижимости для богатых россиян.

Бжания заявил, что уходит с поста ради сохранения стабильности и конституционного порядка. Его уход последовал за переговорами с оппозицией, которая ранее захватила правительственные здания и мосты, требуя отмены сделки и проведения новых выборов.

Заместитель Бжании Бадра Гунба взял на себя исполнение обязанностей главы региона. В видеообращении он подчеркнул, что поручил всем государственным органам продолжать работу для обеспечения жизнедеятельности республики.

Парламент Абхазии намерен рассмотреть сроки новых президентских выборов на следующей неделе.

Аслан Бжания, бывший глава службы госбезопасности, занимал пост лидера Абхазии с 2020 года. Он стал третьим руководителем республики, который потерял власть из-за протестов с 2008 года. Его преемник, 43-летний экономист Бадра Гунба, ранее работал в администрации российского города Саратова, а затем занимал пост министра культуры Абхазии.

Протестующие утверждают, что не выступают против тесных связей с РФ, но обвиняют Бжанию в использовании этих отношений в своих интересах.

Помимо России, независимость Абхазии признали Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру. Большинство стран мира продолжают считать этот регион (а также Самачабло или «Южную Осетию») частью Грузии.