Израильские военные нанесли удар по историческому городу Пальмира в Сирии, сообщает государственное агентство SANA. В результате атаки, которая пришлась по жилым зданиям и промзоне, погибли 36 человек и более 50 получили ранения.

Армия Израиля отказалась комментировать инцидент. Израиль на протяжении многих лет наносит удары по целям в Сирии, но после начала боевых действий в секторе Газа количество таких рейдов значительно увеличилось.

На прошлой неделе израильские военные заявили об атаке транзитных маршрутов на сирийско-ливанской границе, которые использовались для передачи оружия «Хезболле».

Древний город Пальмира, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 2015 году был захвачен боевиками ДАЕШ и частично разрушен, прежде чем сирийская армия вернула над ним контроль.

Атака произошла на фоне продолжающегося израильского вторжения в сектор Газа, где, по данным местного Минздрава, число погибших палестинцев достигло 43 985 человек, более 104 000 получили ранения. За последние сутки в результате двух атак погибли еще 13 человек.

Израиль продолжает военную операцию, несмотря на резолюцию Совбеза ООН о немедленном прекращении огня. Действия Тель-Авива все чаще характеризуются международным сообществом как геноцид, а в Международном суде ООН рассматривается соответствующий иск против Израиля.