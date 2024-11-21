Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) выпустило новую фетву, которая отменяет махр — свадебный подарок жениха родителям невесты. Но только при условии, что жених уже выплатил калым родителям своей избранницы (калым — это тоже подарок за невесту). ДУМ поясняет: если жених уже выплатил калым родителям невесты, то с ее согласия это может быть засчитано как махр.

В казахской традиции калым обычно состоит из домашнего скота или ценных товаров, которые дарятся родителям невесты и в конечном итоге приносят пользу невесте. ДУМК пояснило, что, поскольку и калым, и махр служат схожим целям — обеспечению благополучия невесты, — их можно приравнять друг к другу по обоюдному согласию. Однако дополнительные традиционные выплаты родителям невесты, такие как «‎‎әке еңбегі» («усилия отца») или «‎‎ана сүті» («материнское молоко»), не считаются махром.

Для регионов Казахстана, где калым не считается традицией, фетва уточняет, что махр все равно должен быть определен во время церемонии бракосочетания. Если он не определен, то муж все равно должен выплатить жене махр-мисл — это исламский эквивалент махра, который супруга получает в случае смерти мужа.

Гибкость толкования: невеста может согласиться приравнять калым к махру и использовать его в качестве приданого.

Исключения: выплаты родителям невесты или предметы, купленные не женихом, не считаются махром.

ДУМ уточняет: махр остается фундаментальным элементом исламского брака. Это подарок жениха невесте, символизирующий уважение и соблюдение религиозных традиций. Невеста имеет полную свободу действий в отношении его использования и может получить его авансом, частями или позже по соглашению.

Сообщения об отмене махра вызвали неоднозначную реакцию, особенно со стороны родителей невест. Позже представитель ДУМК Темирлан Дарханулы пояснил, что махр не отменяется — речь идет о переопределении с одобрения невесты. «Это решение соответствует религиозным принципам и уважает культурные традиции», — подчеркнул он.