США допускают сценарий обмена ядерными ударами, при котором страна сохранит часть своего стратегического арсенала для сдерживания потенциальных противников. Об этом сообщил контр-адмирал Томас Бьюкенен, представитель Стратегического командования Минобороны США.

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы, конечно, не хотели бы проводить обмен (ударами — прим. ред.), не так ли? Думаю, все согласятся с тем, что если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — заявил Бьюкенен, выступая в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.

Контр-адмирал подчеркнул, что США стремятся избежать ситуации, которая может последовать за ядерным конфликтом. По его словам, наиболее приемлемыми условиями для США являются те, при которых страна сохранит мировое лидерство, сохранив резерв стратегических вооружений.

«Вы же не будете тратить все ресурсы на победу, ведь тогда вам нечем будет сдерживать противника», — добавил он.

Обновленная ядерная доктрина России также допускает использование ядерного оружия в случае угрозы суверенитету России или Беларуси, а также в ответ на применение Украиной западных неядерных ракет против территории РФ.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России.