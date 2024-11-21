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Нападение на китайское предприятие в Таджикистане
В результате нападения на лагерь китайского предприятия на таджикско-афганской границе погиб один гражданин Китая, еще четверо получили ранения
Нападение на китайское предприятие в Таджикистане
Китай активно инвестирует в добычу полезных ископаемых в Таджикистане / Фото: Reuters
21 ноября 2024 г.

В ночь на 18 ноября на лагерь китайского предприятия в Таджикистане, расположенный на границе с Афганистаном, было совершено нападение. В результате погиб один гражданин Китая, еще четверо получили ранения. Об этом сообщил МИД КНР.

Пекин решительно осудил инцидент, выразив соболезнования семьям пострадавших. Посольство Китая в Душанбе направило рабочую группу в район происшествия для помощи пострадавшим и координации дальнейших действий. Китайский посол призвал власти Таджикистана провести тщательное расследование.

МИД Китая также напомнил гражданам и компаниям в приграничных районах о необходимости усилить меры безопасности. Таджикско-афганская граница протяженностью 1350 км считается сложным и опасным районом из-за горного рельефа, лесистой местности и активности контрабандистов.

Как уточняет «Азия-плюс», инцидент произошел в районе Шамсиддин Шохин, известном своей труднодоступной территорией. Этот участок используется наркоторговцами для контрабанды и ранее был местом захватов заложников и нападений на местных жителей. Нападение на китайских граждан в этом районе зафиксировано впервые.

Китай активно инвестирует в добычу полезных ископаемых в Таджикистане, включая золото. На территории республики действует несколько золотодобывающих предприятий с участием китайского капитала.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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