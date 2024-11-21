Кнессет принял в предварительном чтении законопроект о создании нового независимого подразделения по надзору за разведкой, которое будет подчиняться непосредственно премьер-министру. Инициатива, предложенная депутатом от партии «Ликуд» Амитом Халеви при поддержке коалиционных законодателей, получила 56 голосов «за» при 36 «против».

Подразделение получит доступ к информации «Шабак», «Моссада», Совета национальной безопасности и других структур. Оно будет анализировать и синтезировать данные, предоставляя альтернативные оценки премьер-министру, министру обороны и разведывательным органам, а также регулярно докладывать Комитету Кнессета по иностранным делам и обороне.

Законопроект предполагает, что новое подразделение будет независимым и не сможет нанимать сотрудников, работавших в разведывательных агентствах в течение двух лет до поступления на службу. Директор органа будет обязан предоставлять экспертные заключения по всем вопросам, выносимым на обсуждение кабинета безопасности.

«Масштабный провал, приведший к событиям 7 октября, показал, что необходимо внести существенные коррективы в подход к формированию альтернативных разведывательных концепций», — гласит объяснительная записка к законопроекту.