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Нетаньяху боится заговора спецслужб?
Израильский парламент одобрил создание агентства по надзору за спецслужбами. Оно будет подчиняться Нетаньяху напрямую
Нетаньяху боится заговора спецслужб?
Фото: AP / Others
21 ноября 2024 г.

Кнессет принял в предварительном чтении законопроект о создании нового независимого подразделения по надзору за разведкой, которое будет подчиняться непосредственно премьер-министру. Инициатива, предложенная депутатом от партии «Ликуд» Амитом Халеви при поддержке коалиционных законодателей, получила 56 голосов «за» при 36 «против».

Подразделение получит доступ к информации «Шабак», «Моссада», Совета национальной безопасности и других структур. Оно будет анализировать и синтезировать данные, предоставляя альтернативные оценки премьер-министру, министру обороны и разведывательным органам, а также регулярно докладывать Комитету Кнессета по иностранным делам и обороне.

Законопроект предполагает, что новое подразделение будет независимым и не сможет нанимать сотрудников, работавших в разведывательных агентствах в течение двух лет до поступления на службу. Директор органа будет обязан предоставлять экспертные заключения по всем вопросам, выносимым на обсуждение кабинета безопасности.

«Масштабный провал, приведший к событиям 7 октября, показал, что необходимо внести существенные коррективы в подход к формированию альтернативных разведывательных концепций», — гласит объяснительная записка к законопроекту.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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