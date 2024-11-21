Мэтт Гетц, которого избранный президент Дональд Трамп предложил на пост генерального прокурора США, отказался от участия в процессе утверждения своей кандидатуры.

Гетц, известный своей скандальной репутацией, оказался в центре расследований, связанных с обвинениями в сексуальных отношениях с несовершеннолетней 17-летней девушкой, употреблением наркотиков и злоупотреблениями финансами предвыборной кампании.

Политик все обвинения отрицает, но это не помешало его кандидатуре столкнуться с серьезным сопротивлением, в том числе среди республиканцев.

«Я провел отличные встречи с сенаторами и ценю их вдумчивую обратную связь, а также невероятную поддержку многих, — заявил Гетц в социальной сети X. — Однако стало очевидно, что мое утверждение несправедливо отвлекает от важной работы переходной администрации Трампа и Вэнса».

Гетц, впервые избранный в Конгресс в 2016 году, ушел с поста конгрессмена вскоре после того, как Трамп выдвинул его на должность генпрокурора.

Гетц — не единственная спорная фигура среди назначений Трампа. Среди других предложенных фигур — телеведущий Пит Хегсет, номинированный на пост министра обороны, вакциноскептик Роберт Кеннеди-младший как глава Минздрава и миллиардер Илон Маск в качестве руководителя госпрограммой по сокращению расходов DOGE.