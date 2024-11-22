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ВСУ ранили северокорейского генерала
В Курской области был ранен высокопоставленный северокорейский генерал, участвующий в боевых действиях против ВСУ
ВСУ ранили северокорейского генерала
Ким Ён Бок и Ким Чен Ын / Фото: Reuters
22 ноября 2024 г.

На территории Курской области, где часть районов контролируется ВСУ, был ранен высокопоставленный генерал армии Северной Кореи. По данным The Wall Street Journal, это первый случай, подтвержденный западными источниками, когда северокорейский военный столь высокого ранга пострадал в боевых действиях на российской территории.

Согласно изданию, ранение генерал получил в результате недавних ударов украинских войск в районе Курска. Подробностей о его состоянии пока не сообщается.

Днем ранее WSJ писало, что северокорейскими войсками в Курской области командует замначальника Генштаба КНДР генерал Ким Ён Бок. Его задача — интеграция северокорейских войск в российскую армию и изучение современных методов ведения войны.

Ким Ён Бок, ранее возглавлявший силы специального назначения КНДР, стал публичной фигурой на фоне укрепления сотрудничества между Москвой и Пхеньяном после подписания стратегического договора в июне 2024 года. Генерал регулярно сопровождает лидера КНДР Ким Чен Ына на официальных мероприятиях, отмечает WSJ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига утверждает, что КНДР заинтересована в получении российских технологий в обмен на отправку солдат.

По данным разведок, в России уже находятся несколько тысяч северокорейских военнослужащих, а Пентагон оценивает их численность в 11 тыс.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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