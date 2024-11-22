Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил усилить меры безопасности на ключевых военных и гражданских объектах страны в связи с обострением конфликта в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Поручение адресовано премьер-министру, руководителю администрации президента, главам силовых ведомств и акимам.

«Председатели палат парламента поставлены в известность о принимаемых мерах. Положение дел в стране находится на личном контроле у президента. Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка», — отметил Уали в Facebook.

Пресс-секретарь также напомнил, что Казахстан всегда выступал за прекращение военных действий в Украине путем переговоров.

Позже руководитель правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов, а также поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов.

Руководству уполномоченных структур поручено в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.

20 ноября посольство Казахстана в Киеве призвало граждан республики покинуть Украину или, как минимум, избегать территорий, прилегающих к местам активных боевых действий.