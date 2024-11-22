ПОЛИТИКА
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Применит ли Россия ядерное оружие в Украине?
США пока не видят признаков готовности РФ нанести ядерный удар по украинским городам, однако риски такого сценария существенно возросли
Применит ли Россия ядерное оружие в Украине?
фото: Reuters / Reuters
22 ноября 2024 г.

Американское правительство не видит никаких доказательств того, что Россия намерена применить ядерное оружие против Украины, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 21 ноября. Ее комментарии прозвучали в ответ на вопросы об изменениях, внесенных Россией в ее ядерную доктрину, а также на фоне удара баллистической ракетой по Днепру. Эти ракеты могут нести до 3-4 ядерных боеголовок.

«Мы не наблюдаем признаков того, что Россия готовится использовать ядерное оружие в Украине», — подчеркнула Жан-Пьер, отметив, что США не намерены вслед за Москвой вносить изменения в американскую ядерную доктрину.

19 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленные «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания». Доктрина подтверждает право РФ на применение ядерного оружия в ответ на конвенциональные атаки, создающие критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности России или Беларуси — члена Союзного государства.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позже уточнил: любые атаки с использованием поставляемых Западом дальнобойных ракет, таких как ATACMS или Storm Shadow, будут оцениваться как посягательство на суверенитет РФ — на них будут распространяться положения ядерной доктрины. Песков также обвинил администрацию Байдена в безответственной эскалации конфликта за счет предоставления Киеву передового вооружения для ударов по российской территории.

Несмотря на критику Кремля, Белый дом подчеркнул, что продолжит поддерживать Украину. Американские власти подтвердили, что угрозы России, включая упоминание «красных линий», не повлияли на Украину или ее союзников. За время конфликта Киев пересекал множество «красных линий», объявленных Москвой, включая использование западных танков, ракет и дронов, без каких-либо катастрофических последствий, о которых предупреждала Россия, отметили в Белом доме.

Заявление Путина прозвучало на фоне усиливающихся украинских атак на российские военные цели: на этой неделе Киев впервые нанес удары по Курской и Брянской областям с использованием американских ATACMS и британских Storm Shadow.

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