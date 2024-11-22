Избранный президент США Дональд Трамп объявил о назначении Пэм Бонди, бывшего генерального прокурора Флориды, на пост генерального прокурора США. Это решение было принято после того, как бывший конгрессмен Мэтт Гетц, первоначальный кандидат Трампа, отказался от выдвижения.

В сообщении на платформе Truth Social Трамп высоко оценил опыт Бонди: «Пэм была прокурором почти 20 лет, где она жестко боролась с насильственными преступниками и обеспечивала безопасность семей Флориды. Затем, став первой женщиной-генпрокурором Флориды, она работала над прекращением торговли смертельными наркотиками и сокращением трагических смертей от передозировки фентанила, которые разрушили многие семьи по всей нашей стране. Она проделала такую невероятную работу, что я попросил ее работать в нашей Комиссии по опиоидам и наркомании во время моего первого срока — мы спасли много жизней!»

Трамп также подчеркнул свое намерение изменить работу Министерства юстиции: «Слишком долго партийное Министерство юстиции использовалось как оружие против меня и других республиканцев — больше этого не будет. Пэм перенаправит работу Минюста на его истинное предназначение — борьбу с преступностью и возвращение безопасности Америке».

Ранее Гетц, который провел встречи с ключевыми сенаторами по вопросу своего утверждения на пост главы Минюста, объяснил свой отказ нежеланием затягивать процесс: «Нет времени тратить его на ненужную затяжную вашингтонскую суматоху, поэтому я снимаю свою кандидатуру с рассмотрения на пост генерального прокурора. Минюст Трампа должен быть готов к работе с первого дня».

Бонди — давний сторонник Трампа. Она защищала его как адвокат во время первого импичмента в 2020 году, когда его обвиняли в давлении на Украину с целью начать расследование против Джо Байдена в обмен на военную помощь США.

Она также входила в группу республиканцев, поддержавших Трампа на судебном процессе в Нью-Йорке по делу о выплатах за молчание, который завершился в мае вынесением обвинительного приговора по 34 пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений.

Бонди также известна своей поддержкой Израиля и считает Тель-Авив «одним величайших, если не самым великим союзником» США в мире.