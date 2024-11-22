Сенатор США Крис Ван Холлен внес законопроект о приостановке продажи американского оружия Объединенным Арабским Эмиратам. Причиной стали подозрения в поддержке ОАЭ военизированных формирований Сил быстрого реагирования (СБР) в Судане.

Аналогичную резолюцию в Палате представителей подала демократ Сара Джейкобс. Хотя инициатива вряд ли получит широкую поддержку в Конгрессе, где ОАЭ традиционно рассматривают как важного регионального партнера, она может привлечь внимание к гуманитарной катастрофе в Судане.

«ОАЭ - важный партнер на Ближнем Востоке, но США не могут сидеть сложа руки, пока они помогают гуманитарной катастрофе в Судане. Мы должны использовать наши рычаги влияния, чтобы попытаться привести этот конфликт к мирному разрешению», — заявил Ван Холлен.

Речь идет о блокировке одобренной администрацией Байдена в октябре потенциальной продажи ракет GMLRS и ATACMS на сумму $1,2 млрд. Суданская армия обвиняет ОАЭ в поставках оружия СБР в ходе 17-месячного конфликта, хотя Эмираты отрицают эти обвинения. Наблюдатели ООН назвали обвинения в военной поддержке СБР со стороны ОАЭ заслуживающими доверия.

«ОАЭ - один из крупнейших внешних игроков, разжигающих насилие в Судане, и при этом США готовы продать им еще оружия на $1,2 млрд, которое может оказаться в руках СБР», — заявила Джейкобс, посетившая суданских беженцев на границе с Чадом.

Война в Судане, начавшаяся в апреле 2023 года между армией и RSF, привела к гибели десятков тысяч человек. По данным ООН, почти 25 млн человек - половина населения Судана - нуждаются в помощи, стране грозит голод, а 8 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.