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Песков: ответ России неизбежен
Пресс-секретарь президента прокомментировал вчерашнее обращение Путина о применении «Орешника» и предупредил о неизбежности ответа России
Песков: ответ России неизбежен
Дмитрий Песков / Фото: Reuters / Others
22 ноября 2024 г.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал поставки западных ракет Украине «безрассудными действиями» и заявил, что они не останутся без ответа России.

«Безрассудные решения и действия западных стран, которые производят ракеты, поставляют их на Украину, впоследствии принимают участие в проведении ударов по российской территории, не могут остаться без реакции российской стороны. Возможности российская сторона четко продемонстрировала», — прокомментировал главный посыл вчерашнего видеообращения Владимира Путина Песков.

По его словам, после обращения Путина контактов с администрацией Байдена не было, однако в Кремле уверены, что «в Вашингтоне имели возможность ознакомиться с этим заявлением и понять его».

Песков отметил, что Москва предпочла бы, чтобы США прислушались к более ранним заявлениям Путина по поводу использования иностранных ракет для ударов по России. «Но мы видим, что уходящая администрация предпочитает идти дальше по пути эскалации, и делает это достаточно безрассудно», - подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь напомнил о готовности президента к диалогу: «Открытость президента контактам есть, она была, есть и остается актуальной и по сей день».

Накануне Путин в видеообращении рассказал о применении новой ракеты «Орешник» по объекту в Днепре и предупредил о возможности ударов по военным объектам стран, чье оружие используется против России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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