Согласно ноябрьскому опросу Russia Field, впервые с начала конфликта большинство россиян (53%) поддержали идею немедленного начала переговоров с Украиной. При этом доля сторонников продолжения боевых действий снизилась до минимального уровня — 36%. В начале войны продолжение «спецоперации» до победного конца поддерживали 54%. Для сравнения, в феврале 2023 года (год спустя после начала боевых действий) переговоры поддерживали 49% опрошенных, а войну — 40%.

Рекордное число респондентов (79%) заявили, что готовы одобрить решение Владимира Путина о начале переговоров, а 60% согласились бы на прекращение огня без предварительных условий. Однако треть населения все еще выступает против такого сценария.

При этом 63% россиян считают, что «СВО» проходит «успешно», хотя доверие к армии с лета снизилось.

Налеты беспилотников, удары западным оружием по российским территориям и обстрелы приграничных областей усилили страхи за личную безопасность: 40% респондентов чувствуют угрозу в отношении себя лично, что на 4 процентных пункта больше, чем годом прежде. Наибольший страх вызывают удары дронов (27%), обстрелы (18%) и мобилизация (17%).

Наиболее воинственно настроенной группой остаются пенсионеры, доверяющие государственным СМИ. Они чаще других поддерживают продолжение боевых действий, считают положение РФ в войне «успешным» и уверены «в правильном пути» страны.

Примечательно, что аналогичные тенденции в общественном мнении были недавно зафиксированы и в Украине. Согласно опросам Gallup от августа и октября, впервые за годы войны переговоров о мире «в ближайшее время» хотят более половины украинцев — 52 %.