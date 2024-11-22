Экс-главу МВД и Минюста Израиля Айелет Шакед, представлявшую ранее ультраправую партию «Ямина», не пустили в Австралию. Она планировала принять участие в конференции, организованной Австралийским советом по израильским и еврейским делам (AIJAC), однако австралийское Министерство внутренних дел отказало ей в визе на основании Закона о миграции.

Этот закон позволяет ограничивать въезд лицам, которые, по мнению властей, могут «провоцировать рознь» или «разжигать ненависть» среди местного населения.

Комментируя ситуацию в интервью израильским СМИ, Шакед связала отказ с ее критикой идеи создания палестинского государства. Бывшая министр известна своими ультраправыми взглядами и связями с сионистским движением, что неоднократно вызывало споры как в самом Израиле, так и за его пределами.

Шакед также запомнилась своими заявлениями в октябре 2023 года, когда Израиль начал смертоносное вторжение в сектора Газа и его бомбардировку. В интервью 13-му каналу израильского телевидения она предложила решение конфликта с ХАМАС через массовое изгнание палестинцев из сектора Газа.

«Мы должны использовать эту возможность призвать другие страны принять определенное количество беженцев, — заявила Шакед. — Все два миллиона должны покинуть Газу. Это решение проблемы».

Ее слова вызвали осуждение в международных кругах и усилили критику ее политики. Австралийские власти, видимо, приняли решение о запрете въезда, опасаясь, что ее присутствие может спровоцировать напряжение в многонациональном австралийском обществе, где проживает значительное число как произраильских, так и пропалестинских сторонников.