Не менее семи наемников из российской ЧВК «Вагнер» были убиты в центральной части Мали в результате атаки, ответственность за которую взяла на себя группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (JNIM), связанная с «Аль-Каидой» в Северной Африке. Об этом в пятницу сообщила мониторинговая группа SITE Intelligence.

Среди захваченных боевиками трофеев числятся оружие и боеприпасы. Видеоматериалы с места происшествия, опубликованные в интернете, демонстрируют тела пяти мужчин европеоидной внешности в военной форме возле приведенного в негодность военного автомобиля. Подлинность видео пока не подтверждена.

Ранее экс-бойцы ЧВК «Вагнер» (ныне — «Африканский корпус») понесла серьезные потери в июле после столкновений с боевиками у границы Мали с Алжиром.

Местные источники aгентства Reuters подтвердили гибель наемников. Один из представителей армии Мали заявил, что видел тела семи погибших. Два местных чиновника сообщили о пяти убитых наемниках из группы Вагнера.

Эксперт по вопросам конфликтов и безопасности в регионе сообщил агентству Reuters, что атаку организовала группировка «Катиба Масина», связанная с дочерней структурой «Аль-Каиды» JNIM. Погибшие россияне были бойцами «Африканского корпуса», нового подразделения, в которое был переформирован контингент ЧВК «Вагнер» в Африке после гибели руководителя последней Евгения Пригожина в августе 2023 года в результате авиакатастрофы.