МИД Турции выступил с заявлением относительно демографических изменений в иракском Киркуке в контексте проводимой переписи населения. Анкара подчеркнула, что продолжает поддерживать иракских туркмен всеми возможными способами.

«Благополучие и безопасность наших туркменских соотечественников, которые составляют значительную часть населения Киркука и являются мостом дружбы между нашими странами, остаются одним из основных приоритетов в наших двусторонних отношениях с Ираком», — написал в X официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

Представитель МИД отметил, что внимательно следит за сообщениями о массовом перемещении курдов из Северного Ирака в Киркук во время первой за долгие годы переписи населения. Хотя перепись и не включает сбор данных об этнической принадлежности, масштабное перемещение населения вызвало обоснованную тревогу среди туркменской и арабской общин.

«Очевидно, что эти нарушения приведут к включению в население Киркука людей, которые фактически не являются жителями города, что повлияет на будущие выборы», — подчеркивается в заявлении.

МИД призвал иракские власти не допустить очередного ущемления прав туркмен, которые на протяжении последнего столетия подвергались многочисленным массовым убийствам и притеснениям.

«Наше основное ожидание и озабоченность в Киркуке заключается в том, чтобы исторически сложившаяся демографическая структура провинции оставалась неизменной, а жители Киркука продолжали жить так, как это было согласовано между коренными составляющими провинции», — заключили в ведомстве.