Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Анкару 25 ноября 2024 года. В рамках визита он проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром обороны Яшаром Гюлером.

Программа визита включает обсуждение вопросов оборонного сотрудничества и региональной безопасности. Рютте также встретится с представителями турецкой оборонной промышленности и посетит объекты компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ).

Кроме того, генеральный секретарь возложит венок в мавзолее «Аныткабир».

Представители НАТО отметили, что этот визит символизирует укрепление партнерства между Турцией и Альянсом в контексте современных вызовов безопасности. Возможности для прессы в рамках визита не предусмотрены.