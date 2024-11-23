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Генсек НАТО встретится с президентом Эрдоганом
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Анкару 25 ноября 2024 года
Генсек НАТО встретится с президентом Эрдоганом
Реджеп Тайип Эрдоган и Марк Рютте / Others
23 ноября 2024 г.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Анкару 25 ноября 2024 года. В рамках визита он проведет встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министром иностранных дел Хаканом Фиданом и министром обороны Яшаром Гюлером.

Программа визита включает обсуждение вопросов оборонного сотрудничества и региональной безопасности. Рютте также встретится с представителями турецкой оборонной промышленности и посетит объекты компании Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ).

Кроме того, генеральный секретарь возложит венок в мавзолее «Аныткабир».

Представители НАТО отметили, что этот визит символизирует укрепление партнерства между Турцией и Альянсом в контексте современных вызовов безопасности. Возможности для прессы в рамках визита не предусмотрены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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