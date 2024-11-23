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Удары Израиля не прекращаются
В результате ночных атак израильской армии в секторе Газа погибли 23 палестинца, среди них дети, десятки человек получили ранения
Удары Израиля не прекращаются
Удары израильской армии продолжают усиливать гуманитарный кризис / Фото: Reuters
23 ноября 2024 г.

Израильская армия провела ночные атаки на сектор Газа, в результате которых погибли 23 палестинца, включая детей. Множество людей получили ранения.

В больнице «Аль-Авде» сообщили, что израильская авиация нанесла удар по дому семьи Шелдан в квартале Зейтун. Погибли семь человек, включая троих детей, еще несколько человек были ранены.

На севере сектора Газа в результате атаки на больницу Кемаля Адвана погибли два человека.

В лагере беженцев Бурейдж израильская артиллерия обстреляла группу палестинцев. Погибли три человека, несколько человек получили ранения.

Атака на дом семьи Абу Такия в лагере беженцев Нусейрат привела к гибели трех человек, включая двух женщин.

В Хан-Юнусе израильские удары по дому семьи Эбу Сабла унесли жизни шести человек, включая ребенка, более 20 человек получили ранения. В этом же городе атака беспилотника привела к гибели одного человека.

Еще одна жертва зафиксирована в Рафахе, где удары израильской армии продолжают усиливать гуманитарный кризис.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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