Израильская армия провела ночные атаки на сектор Газа, в результате которых погибли 23 палестинца, включая детей. Множество людей получили ранения.

В больнице «Аль-Авде» сообщили, что израильская авиация нанесла удар по дому семьи Шелдан в квартале Зейтун. Погибли семь человек, включая троих детей, еще несколько человек были ранены.

На севере сектора Газа в результате атаки на больницу Кемаля Адвана погибли два человека.

В лагере беженцев Бурейдж израильская артиллерия обстреляла группу палестинцев. Погибли три человека, несколько человек получили ранения.

Атака на дом семьи Абу Такия в лагере беженцев Нусейрат привела к гибели трех человек, включая двух женщин.

В Хан-Юнусе израильские удары по дому семьи Эбу Сабла унесли жизни шести человек, включая ребенка, более 20 человек получили ранения. В этом же городе атака беспилотника привела к гибели одного человека.

Еще одна жертва зафиксирована в Рафахе, где удары израильской армии продолжают усиливать гуманитарный кризис.