Дальнобойные крылатые ракеты JASSM будут включены в новый пакет военной помощи США Украине, который анонсируют осенью. Об этом Reuters сообщили американские официальные лица на условиях анонимности.

Передача ракет может существенно изменить стратегический баланс конфликта. JASSM способны поражать цели на расстоянии около 370 километров с высокой точностью попадания до 3 метров. Запуск этих ракет с северной границы Украины позволит достигать военных объектов вплоть до Воронежа и Брянска, а с южных позиций – поражать цели в Крыму.

По словам военных аналитиков, появление JASSM в арсенале ВСУ может вынудить Россию отвести тыловые базы и склады на сотни километров, что значительно осложнит логистику российских войск.

Особенностью ракет является их малозаметность для радаров и способность огибать системы ПВО на малых высотах. «Несколько лет назад эти ракеты применялись в Сирии, и российские системы ПВО не смогли сбить многие из них, возможно, ни одной», – отметил Джордж Уильям Герберт из Монтерейского института международных исследований.

Изначально JASSM предназначены для американских самолетов, включая F-16, которые Украина получит в будущем. Однако, по данным источников, ведется работа по интеграции ракет с имеющимися у Украины советскими МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Стоимость новейших версий ракет составляет около 1 млн долларов за единицу. США рассматривают поставку более ранних модификаций JASSM, что позволит снизить нагрузку на собственные запасы вооружений.

Сообщение Reuters о возможных поставках JASSM совпало с периодом значительного обострения конфликта в Украине на этой неделе. После появления информации о первом применении по территории России британских и американских дальнобойных ракет последовал удар по Днепру с использованием баллистической ракеты [ряд экспертов в России и за рубежом классифицируют ее как ракету средней дальности - Ред.].

Комментируя этот удар, Владимир Путин заявил о праве РФ применить оружие против объектов стран, позволяющих использовать свое оружие против российских объектов.