В ночь на 24 ноября ВСУ поразили радиолокационную станцию зенитной ракетной системы С-400 в Курской области, сообщает украинский Генштаб.

В украинском командовании добавили, что удар был нацелен на 1490-й дивизион ракетного полка ВС РФ.

«Указанное подразделение ВС РФ вело боевые действия в режиме «земля-земля», то есть поражало наземные стационарные цели», - сообщает Генштаб Украины.

Ранее вечером 23 ноября ряд провоенных российских телеграм-каналов и локальных СМИ Курской области сообщали о ракетной атаке, которая предположительно осуществлялась при помощи нескольких дальнобойных ракет. По предположениям пророссийских блогеров, освещающих войну, это были ракеты ATACMS, либо Storm Shadow. Губернатор Курской области сообщал около полуночи о воздушной тревоге и угрозе ударов беспилотниками.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.