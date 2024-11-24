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Ракетный удар по С-400 в Курской области
Украина сообщает о поражении ракетного колмплекса C-400. Этому предшествовали сообщения о мощной ракетной атаке около полуночи
Ракетный удар по С-400 в Курской области
ЗРК С-400 / Фото: AP / Others
24 ноября 2024 г.

В ночь на 24 ноября ВСУ поразили радиолокационную станцию зенитной ракетной системы С-400 в Курской области, сообщает украинский Генштаб.

В украинском командовании добавили, что удар был нацелен на 1490-й дивизион ракетного полка ВС РФ.

«Указанное подразделение ВС РФ вело боевые действия в режиме «земля-земля», то есть поражало наземные стационарные цели», - сообщает Генштаб Украины.

Ранее вечером 23 ноября ряд провоенных российских телеграм-каналов и локальных СМИ Курской области сообщали о ракетной атаке, которая предположительно осуществлялась при помощи нескольких дальнобойных ракет. По предположениям пророссийских блогеров, освещающих войну, это были ракеты ATACMS, либо Storm Shadow. Губернатор Курской области сообщал около полуночи о воздушной тревоге и угрозе ударов беспилотниками.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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