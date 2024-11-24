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Иран готовит удар по Израилю
Советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран оценивает, как можно ответить на последнюю атаку Израиля
Иран готовит удар по Израилю
Али Хаменеи / Фото: AP / Others
24 ноября 2024 г.

Иран готовит свой ответ Израилю на бомбардировки месячной давности. Об этом в интервью информагентству Tasnim в заявил старший советник верховного лидера Али Хаменеи Али Лариджани.

«Военные чиновники планируют различные стратегии ответа Израилю», — заявил Лариджани.

Напомним, 26 октября израильские истребители нанесли три удара по иранским военным объектам. По словам официальных лиц Израиля и США, эти удары вывели из строя три последние поставленные Россией зенитно-ракетные системы С-300 и оставили страну «голой», сообщал американский телеканал Fox News.

Это в свою очередь произошло через несколько недель после того, как Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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