Иран готовит свой ответ Израилю на бомбардировки месячной давности. Об этом в интервью информагентству Tasnim в заявил старший советник верховного лидера Али Хаменеи Али Лариджани.

«Военные чиновники планируют различные стратегии ответа Израилю», — заявил Лариджани.

Напомним, 26 октября израильские истребители нанесли три удара по иранским военным объектам. По словам официальных лиц Израиля и США, эти удары вывели из строя три последние поставленные Россией зенитно-ракетные системы С-300 и оставили страну «голой», сообщал американский телеканал Fox News.

Это в свою очередь произошло через несколько недель после того, как Иран выпустил по Израилю около 200 баллистических ракет.