ПОЛИТИКА
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Румыния голосует за евроскептика
На президентских выборах в Румынии лидерство в первом туре захватил независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с результатом 22,18%
Румыния голосует за евроскептика
Кэлин Джеорджеску / Фото: Reuters
25 ноября 2024 г.

На выборах президента Румынии в первом туре лидером стал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску. По данным после обработки 95% бюллетеней, он получил 22,18% голосов. Ранее Джеорджеску был связан с ультраправым движением «Альянс за объединение румын».

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, лидер Социал-демократической партии, занял второе место с 19,3%. Экзит-поллы предсказывали ему победу, но он уступил Джеорджеску.

Третье место заняла представительница либерал-консерваторов Елена Ласкони, которую опросы называли претендентом на выход во второй тур. Основным соперником Чолаку до выборов считался лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, но он финишировал лишь четвертым.

Как отмечает Politico, Джеорджеску строил свою кампанию на националистических и религиозных лозунгах. Он выступал за сокращение зависимости Румынии от импорта, поддержку местных фермеров и развитие внутреннего производства продуктов питания и энергии.

Кандидат критиковал ЕС и НАТО, утверждая, что они не отражают национальные интересы Румынии. Кроме того, он заявлял, что война в Украине манипулируется американскими военными корпорациями.

Действующий президент Клаус Йоханнис, представляющий Национал-либеральную партию, не мог участвовать в выборах, так как завершает свою вторую и последнюю каденцию.

Второй тур президентских выборов в Румынии состоится 8 декабря. Всего в первом туре участвовали 13 кандидатов, что сделало борьбу непредсказуемой.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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