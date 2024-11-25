На сегодняшний день около 80% энергетической инфраструктуры Украины повреждено или уничтожено. Это делает страну особенно уязвимой перед зимними морозами. Основной причиной остановки ключевого проекта по защите электроподстанций от российских ударов стала коррупция. Об этом пишет британский колумнист The Times Максим Такер.

Украина пыталась укрепить инфраструктуру габионами и передовыми системами ПВО, предоставленными западными партнерами. Однако строительство третьего уровня защитных сооружений для подстанций было приостановлено. Подрядчики заявляют, что из-за отсутствия финансирования им пришлось брать кредиты для минимальной работы над проектом, который остается незавершенным.

Мустафа Найем, глава агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, подал в отставку, обвиняя правительство в намеренной задержке проекта.

«Было невозможно работать. Когда вы видите, что руководство правительства создает для вас какие-то искусственные препятствия, это бесполезно», — сказал он.

Команда Найема подозревает, что проект был остановлен из-за отказа подрядчиков платить взятки чиновникам. По словам Найема, правительство не перечислило средства подрядчикам, что и привело к заморозке работ.

В результате этих задержек Украина входит в зимний сезон с разрушенной энергосистемой, неспособной обеспечить надежную защиту инфраструктуры от новых атак, утверждает автор.