Российские войска в ночь на 25 ноября нанесли удары по нескольким регионам Украины, включая Харьков, Киев и Запорожскую область. В результате атак пострадали десятки домов, объекты инфраструктуры и гражданские автомобили.

В Харькове пострадали 19 человек, 13 из них госпитализированы. Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что удар пришелся на густо застроенный район. Загорелись три автомобиля, фасад нежилого здания, повреждены остекления в 41 доме.

Мэр города Игорь Терехов добавил, что масштабы разрушений уточняются. В области также был обстрелян Купянск, где возникли локальные пожары. Зафиксированы налеты российских дронов.

В Киеве обломки беспилотников обнаружены в двух районах, что привело к локальным пожарам. О пострадавших пока не сообщается.

Запорожская область подверглась около 200 обстрелам и налетам за сутки. Пострадали 9 населенных пунктов. Повреждены десятки домов и административных зданий, ранен 13-летний мальчик, сообщил глава областной администрации Иван Федоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с вечера воскресенья российские войска применили около 150 беспилотников, ракет и авиабомб против более десяти областей Украины.

«Десятки ударных дронов атаковали Запорожье. Ранен ребенок. Атакована Одесса, из-за падения обломков ракеты повреждения», — сообщил Зеленский.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.