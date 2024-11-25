В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте в президентском комплексе в Анкаре. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, включая прекращение войны между Украиной и Россией, остановку массовых убийств в Палестине и совместные шаги в борьбе с терроризмом.

Особое внимание было уделено председательству Турции на саммите НАТО в 2026 году, сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между союзниками НАТО и Турцией, а также вкладу страны в альянс. Эрдоган поблагодарил Рютте за сообщения солидарности после недавнего теракта против компании TUSAŞ.

«Мы обсудили угрозу терроризма, войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке. Во все более непредсказуемом мире Турция вносит неоценимый вклад в НАТО», — написал Рютте в социальной сети X.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Хакан Фидан, министр обороны Яшар Гюлер, глава Управления коммуникаций Фахреттин Алтун и главный советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Для Рютте, сменившего на посту генсека НАТО Йенса Столтенберга в октябре, это первый визит в Турцию в новой должности. Турция является членом альянса с 1952 года - уже более 70 лет.