Германия начала работу над созданием перечня убежищ, которые могут использоваться для защиты граждан в чрезвычайных ситуациях. Проверки начались после того, как Россия ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой «‎Орешник»‎ — это оружие способно нести до 3-4 ядерных боеголовок. Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что Москва считает легитимными целями страны НАТО, которые поставляют оружие Украине.

После этого МВД Германии в экстренном порядке начала проверку готовности страны к ядерному удару. Ведомство начало идентификацию подходящих объектов, включая подземные станции метро, парковки, государственные здания и частные владения. Для облегчения доступа к этим убежищам будет разработан цифровой справочник, позволяющий гражданам находить ближайшие укрытия с помощью специального мобильного приложения. Также населению предложат оборудовать подвалы и гаражи в качестве защитных помещений.

На данный момент в Германии насчитывается 579 убежищ, построенных преимущественно во времена Второй мировой войны и холодной войны. Они могут вместить до 480 тыс. человек — это значительно меньше, чем в прошлом, когда таких объектов насчитывалось около 2000.

Представитель министерства подчеркнул, что проект имеет масштабный характер и требует координации между Федеральным управлением гражданской защиты и ликвидации последствий катастроф, а также другими ведомствами. Хотя точные сроки реализации не названы, ключевые аспекты плана были определены на конференции в июне, и в настоящее время работа над проектом активно продолжается.

С начала российско-украинской войны в феврале 2022 года Германия начала укреплять обороноспособность и строить новые бомбоубежища. По данным немецких разведывательных служб, Россия может приобрести возможность нанести удар по НАТО уже к 2030 году. Власти ФРГ также отмечают рост активности российской разведки и саботажных операций на территории Германии. В частности, немецкие СМИ отмечают, что Россия может стоять за инцидентом с взрывным устройством в грузовом самолете в аэропорту Лейпцига.