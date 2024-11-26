Российские войска в Украине за последний месяц резко ускорились, показав самый быстрый темп продвижения за последние 2,5 года войны, пишет агентство Reuters.

По данным независимого издания «Агентство», российская армия за последнюю неделю заняла почти 235 кв. км украинской территории — это рекорд для 2024 года. В ноябре общая площадь захваченных территорий составила 600 кв. км, сообщает DeepState, группа, связанная с украинской армией, которая анализирует данные с фронта.

Эту же оценку приводит и американский Институт изучения войны (ISW).

«Темпы продвижения российских войск в последние месяцы значительно превышают показатели всего 2023 года», — говорится в отчете института.

Эксперты отмечают, что ускорение наступления началось в июле, когда Украина нанесла удар по западной части Курской области. С тех пор российские войска активизировали операции на востоке Украины.

Сейчас самые ожесточенные бои идут на путях к Курахово — ключевой точке, прикрывающей соседний Покровск. Последний считается главным транспортным узлом для всей Донецкой области. Опрошенные Reuters аналитики утверждают, что Россия использует слабые места в обороне Украины вдоль всей линии фронта, но наибольший натиск идет в районе Курахово-Покровска.

Генштаб ВСУ сообщил, что на участке фронта в районе Курахово идут самые ожесточенные бои. По данным DeepState на 26 ноября, российские войска уже находятся на подступах к городу и вот-вот войдут в него.

Москва заявляет, что добьется всех поставленных целей в Украине, несмотря на противодействие Запада. Спешка российской армии во многом продиктована обещаниями новоизбранного президента Дональда Трампа положить конец российско-украинскому конфликту в первые же дни своего президентства. По данным Wall Street Journal (WSJ), Трамп может заморозить конфликт, оставив России те территории, которые она успела захватить.

Президент Украины Владимир Зеленский, однако, настаивает, что мир возможен только после полного вывода российских войск и возвращения всех оккупированных территорий, включая Крым.