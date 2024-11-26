ПОЛИТИКА
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Ракеты, истребители и членство в НАТО
Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию с призывом ускорить приглашение Украины в Альянс и нарастить военную помощь, включая поставки дальнобойных ракет и боевых истребителей
Ракеты, истребители и членство в НАТО
В Брюсселе проходит заседание Совета НАТО-Украина / Фото: Reuters
26 ноября 2024 г.

Парламентская ассамблея НАТО на заседании в Монреале 25 ноября призвала союзников усилить поддержку Украины и ускорить ее вступление в Альянс. В резолюции говорится о необходимости увеличить политические и практические усилия для приглашения Украины стать 33-м членом НАТО.

Документ также выражает поддержку «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского, который предусматривает формальное приглашение Украины в Альянс.

Согласно источникам, Украина запросила поставки американских крылатых ракет «Томагавк» с дальностью до 2500 км. Хотя в резолюции об этом не упоминается, она поддерживает поставки систем ПВО, дальнобойных ракетных систем и боевых истребителей. Также в документе разрешаются удары по военным объектам в России в целях самообороны.

К следующему саммиту НАТО предлагается разработать стратегическую доктрину противодействия России, которая подчеркнет готовность к военному сдерживанию Москвы и расширению санкций для подрыва ее военных возможностей.

Резолюция носит рекомендательный характер, но ее принятие совпало с новым витком обострения в войне в Украине. После того как США и их союзники разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по российской территории, российские военные нанесли удар ракетой средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил о возможном использовании «Орешника», в том числе против стран НАТО, поставляющих оружие Украине.

26 ноября в Брюсселе проходит заседание Совета НАТО-Украина, где союзники обсуждают дальнейшие меры, включая ответ на российский удар, который назван эскалацией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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