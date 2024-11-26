Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 7-м заседании Религиозного совета в конференц-зале Управления по делам религий. В своей речи он затронул ряд важных тем, касающихся современных вызовов для ислама и мусульманского сообщества.

Особое внимание в своем выступлении президент уделил влиянию цифровизации на религиозные ценности. «Сегодня дети больше подвержены воспитательному воздействию цифровых медиа, чем влиянию родителей, семьи, учителей и окружения. Цифровой мир — это не просто капиталистический инструмент и не только способ заработка или развлечения», — подчеркнул Эрдоган.

Говоря о современных вызовах, Эрдоган подчеркнул, что цифровое движение «стремится создать новую искусственную религию» и нацеливается на все мировые религии, особенно на ислам, и разрушая их. «К сожалению, число последователей этой искусственной религии растет в глобальном масштабе», — заявил глава государства.

Президент также затронул тему единства исламского мира: «Ислам - это связующее звено для каждой нации, каждой расы в нашем регионе». Он отметил, что разобщенность исламского мира связана с идеями микронационализма, внедренными в XIX веке.

В рамках трехдневного совета будут работать 5 комиссий, которые обсудят различные аспекты религиозной деятельности в современном мире. Особое внимание будет уделено развитию религиозных служб в условиях цифровизации и защите мусульманских ценностей от негативного влияния цифровой среды.

«Попытки [посягательства] на наши святыни, которые являются связующим звеном общества, — это проблема национальной безопасности. В первую очередь RTÜK [Высший совет по телевидению и радио] и другие соответствующие ведомства должны срочно принять меры», — сделал призыв к госструктурам турецкий лидер.