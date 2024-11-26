Во вторник израильская авиация нанесла серию массированных ударов по южным районам Бейрута. Это случилось перед началом заседания израильского кабмина, на котором обсуждалось возможное перемирие с «Хезболлой». Израильские ВВС за две минуты атаковали порядка 20 целей в густонаселенных районах южного Бейрута.

Несмотря на активные боевые действия, надежды на скорое соглашение о перемирии сохраняются. Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб выразил осторожный оптимизм относительно достижения договоренности, которая позволила бы завершить конфликт, продолжающийся с прошлого года и унесший тысячи жизней.

Верховный комиссар ООН по правам человека выразил обеспокоенность эскалацией насилия в Ливане. По данным его офиса, за последние дни израильские авиаудары привели к гибели около 100 человек, включая женщин, детей и медицинских работников.

Израильский кабинет министров во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху начал обсуждение соглашения о перемирии во вторник. Ожидается, что оно будет одобрено и публично поддержано президентами США и Франции Джо Байденом и Эммануэлем Макроном.

Согласно предлагаемому соглашению, израильские войска покинут южные районы Ливана в течение 60 дней, а на их место будет развернута армия Ливана численностью не менее 5 тыс. человек.

По данным Министерства здравоохранения Ливана, с октября 2023 года в результате войны в Ливане погибли по меньшей мере 3799 человек, большинство из них — за последние 3 месяца.