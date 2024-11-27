Центробанк России установил официальный курс рубля на среду выше 105 за доллар, что стало самым низким показателем с первых дней российского вторжения в Украину в 2022 году. Курс евро составил 110,49 рубля.

Ослабление рубля сопровождается новым пакетом санкций США, нацеленным на Газпромбанк и более 50 других российских банков, а также ужесточением напряженности между Москвой и Западом. Аналитики связывают падение с комбинацией этих факторов и ростом доллара на фоне выборов в США.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что слабый рубль выгоден российским экспортерам. По его словам, это позволяет снизить реальные затраты на оплату труда военнослужащих и закупку вооружений, что помогает финансировать российскую «спецоперацию» в Украине.

На международном валютном рынке курс рубля достиг 107 за доллар и 113 за евро. Это падение усиливает инфляционные риски, повышая стоимость импортных товаров и снижая покупательскую способность россиян.

После исторического минимума в 150 рублей за доллар в феврале 2022 года Центробанк смог стабилизировать курс благодаря строгим валютным ограничениям. Однако новые санкции и снятие ряда ограничительных мер в последние месяцы вновь ослабили национальную валюту.

Официальные курсы валют в России с июня рассчитываются на основе внебиржевых сделок между крупнейшими экспортерами и коммерческими банками, так как Московская биржа прекратила торги долларом и евро из-за санкций.