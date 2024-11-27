Первый в истории посол Палестины в Бельгии, Люксембурге и Европейском Союзе Амаль Джаду 27 ноября встретилась с бельгийским королем Филиппом для вручения верительных грамот. Это первый случай, когда король Филипп встречается с палестинским посланником в Брюсселе.

«Я передала королю благодарность президента Аббаса за неизменную поддержку Палестины со стороны Бельгии», — подчеркнула дипломат в соцсетях.

Амаль Джаду будет представлять Палестину в Бельгии, Люксембурге и ЕС. Обычно эти полномочия исполняет посол, но из-за отсутствия палестинского посольства в Брюсселе этот шаг ранее не был возможен. Джаду написала в X (ранее Twitter), что она стала первым послом Палестины в Бельгии.

МИД Бельгии уточнил, что приглашение палестинского посланника не равносильно признанию Палестины как государства. Решение основано на соглашении 2012 года между Бельгией и Организацией освобождения Палестины (ООП), пересмотренном в 2018 году. Документ подтверждает статус Палестинской администрации как международной организации в Бельгии, предоставляя ей соответствующие привилегии.

Признание Палестины долгое время оставалось спорным в бельгийской политике. Парламент страны так и не смог договориться о признании Палестины в качестве независимого государства. Последнее голосование по этому вопросу в мае провалилось из-за позиции ультраправых партий, которые поддерживают Израиль и отказываются признавать Палестину.

После недавних шагов Испании, Ирландии и Норвегии социалисты (PS и Vooruit), зеленые (Groen и Ecolo) и христианские демократы (CD&V) усилили давление на правительство Бельгии. Однако либеральные партии MR и Open VLD заблокировали решение.

Заместитель премьер-министра Каролин Геннез заявила, что «два государства – единственный путь к миру и безопасности». Она призвала к действиям, но подчеркнула, что разногласия внутри коалиции мешают достичь согласия.