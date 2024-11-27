ВСУ провели массированную атаку на военный аэродром Бельбек в аннексированном РФ Севастополе, используя порядка 40 беспилотников, противокорабельные ракеты «Нептун» и крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом утром в среду сообщил российский новостной телеграм-канал Mash.

Согласно сообщению, российские системы ПВО, развернутые в Крыму, перехватили и уничтожили большинство объектов, однако обломки дронов упали в районе Орловки, неподалеку от Качинского шоссе.

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», в Севастополе был слышен взрыв.

«В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбито два БПЛА. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено еще два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря в районе Орловки и один БПЛА в районе Парка Победы», — написал назначенный Россией глава города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Российское Минобороны заявило об уничтожении 25 украинских беспилотников.

Ранее аэродром Бельбек неоднократно подвергался ударам ВСУ. В мае Украина уже наносила удар иностранными ракетами (американскими ATACMS) по этому объекту, в результате чего, как утверждали украинские власти, были поражены два самолета МиГ-31 и один Су-27.