Мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель «Свобода», опубликованные 26 ноября, раскрывают подробности ее взаимодействий с президентом России Владимиром Путиным. Меркель отметила, что в 2007 году российский лидер опоздал на 45 минут на саммит G8 в Хайлигендамме. Свою задержку Путин объяснил немецким пивом.

Меркель описывает свое раздражение, пока она и другие мировые лидеры ждали российского президента, отмечая, что пунктуальность была для нее принципиальным вопросом.

Когда она спросила его о причинах задержки, Путин пошутил, что это из-за ящика пива «Радебергер», элитного немецкого напитка, который он, по его словам, полюбил во времена работы в КГБ в Дрездене.

«Конечно, мне ничего не оставалось, как его выпить», — будто бы ответил Путин в ответ на замечание Меркель.

Канцлер отмечает, что восприняла это как попытку демонстрации превосходства.

Рабочие отношения Меркель и Путина начались в 2000 году, но одной из самых запоминающихся встреч, как уточняет экс-канцлер, стал ее визит в Томск в 2006 году. За ужином они обсуждали геополитику и культурные различия. Меркель попробовала медвежатину, которую описала как уникальное и ароматное блюдо. Во время беседы Меркель критиковала подрыв демократических свобод и работы НКО в России, однако Путин отверг ее критику.

Меркель вспоминает, что в 2005 году Россия поставляла 41% природного газа и 32% нефти в Германию, что подчеркивало давнюю зависимость ФРГ от российских ресурсов.

При этом отношения двух лидеров нельзя назвать гладкими, их взаимодействия часто выявляли идеологические разногласия. Так, в Сочи в 2007 году Путин назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой XX века», что контрастировало с видением Меркель, для которой распад СССР и всей коммунистической системы стали прологом к объединению Германии. Последнее экс-канцлер называет личным триумфом.

Путин также выражал недовольство американскими системами ПРО в Европе, которые он считал угрозой для России. Меркель в ответ подчеркивала значение глобальной победы над нацизмом и завершения холодной войны.

Экс-канцлер также вспоминает известный случай с лабрадором Путина Конни: по ее словам, пса привели специально, чтобы напугать Меркель, известную своим страхом перед собаками. Однако она постаралась не подать виду.