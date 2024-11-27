Французский административный апелляционный суд Марселя постановил, что использование корсиканского языка в дебатах парламента Корсики запрещено. Это решение, вынесенное 19 ноября и обнародованное 26 ноября агентством AFP, вызвало возмущение среди корсиканских националистов, которые намерены оспорить его в Государственном совете.

Корсика — островной регион Франции с населением около 314 тыс. человек и широко известный как место рождения Наполеона Бонапарта, а также, по одной из версий, Христофора Колумба.

Суд сослался на Конституцию Франции, в которой указано: «Языком Республики является французский». Судья постановил, что использование французского языка обязательно для всех юридических лиц, регулируемых публичным правом, а также для частных лиц, выполняющих миссию публичной службы.

Таким образом, положения, позволяющие использовать корсиканский язык в работе Ассамблеи Корсики и Исполнительного совета Корсики, были признаны нарушающими Конституцию.

Первоначальное решение по этому вопросу было вынесено административным судом Бастии 9 марта 2023 года. Тогда суд отменил постановление Ассамблеи и Исполнительного совета о легализации использования корсиканского языка. Однако региональная администрация — Коллективная территория Корсики (CDC) — обжаловала этот вердикт.

Руководство Корсики резко осудило решение суда. Президент Исполнительного совета Жиль Симеони назвал его «противоречащим европейским и международным нормам, защищающим языковые права». В публикации на платформе X) он заявил, что Конституция Франции должна быть изменена, а корсиканский язык — признан официальным.

Председатель корсиканской Ассамблеи Мари-Антуанет Мопертюи также выразила готовность бороться за изменение решения, включая обращение в международные суды. Она подчеркнула, что данный вердикт исключает не только право на использование корсиканского языка, но и всех других региональных языков Франции, таких как бретонский, баскский и окситанский, как в институциях, так и в публичной жизни.