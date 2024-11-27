Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что название баллистической ракеты «Орешник», примененной при ударе по Днепру 21 ноября — как и ее новизна — является фикцией.

По словам Подоляка, НАТО располагает полной информацией о вооружении России и точно знает, какое оружие использовалось.

Он сказал, что существуют стандартные межконтинентальные баллистические ракеты, такие как «Тополь», «Кедр», «Ярс» и «Рубеж», которые производятся на одних и тех же предприятиях.

«Это все есть в классификации. НАТО имеет все данные и понимает, чем именно ударили по Днепру», — заключил украинский чиновник.

На заявления Подоляка отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, обвинив украинские власти в непоследовательных заявлениях.

«Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. Днем ранее Зеленский сказал, что она существует!», — заявила Захарова, рекомендовав украинским чиновникам уточнить, существует ли завод «Южмаш», на который была нацелена ракета.

21 ноября российские войска применили против Днепра баллистическую ракету средней дальности, предположительно поразив советский военный завод «Южмаш» (укр. Південмаш). Президент РФ Владимир Путин заявил, что удар был нанесен «новейшей ракетой» и пригрозил возможными атаками на стратегические объекты Украины и ее западных союзников.

Как пишет военный эксперт Илья Кабачинский, разработкой российских баллистических ракет занимается Московский институт теплотехники, ответственный за создание таких систем, как «Ярс», «Тополь», «Булава» и «Рубеж». В частности, «Рубеж» (RS-26), испытания которого начались еще в 2012 году, стал основой для комплекса «Кедр». Как пишет Кабачинский, во время испытаний «Рубеж» преодолел дальность 5800 км, нарушив Договор о РСМД (Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности), который ограничивал дальность до 5500 км.

В 2019 году США по инициативе президента Дональда Трампа вышли из договора. «Они [Россия] нарушают его в течение многих лет. И мы не собираемся позволять им нарушать ядерное соглашение и делать оружие», — заявил Трамп осенью 2018 года — за три месяца до выхода США из соглашения.

По словам же главы украинской военной разведки (ГУР) Кирилла Буданова, массовое производство «Кедра» не налажено, и ракета остается экспериментальной.