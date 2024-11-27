Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан, где его встретили торжественным маршем и авиационным шоу с российским триколором в небе над Астаной. В резиденции Акорда состоялась официальная церемония встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Это, без всякого преувеличения, очень важное событие в наших межгосударственных отношениях, которые зиждутся на очень прочной основе стратегического партнерства и союзничества», — подчеркнул Токаев, отметив, что Казахстан остается надежным стратегическим партнером России в непростое время.

В рамках визита планируется подписание 20 важных документов. «Мы сегодня примем очень важные документы — это 20 соглашений, которые, безусловно, придадут дополнительный мощный импульс дальнейшему развитию нашего добрососедства и сотрудничества», — заявил президент Казахстана.

Владимир Путин в ответном слове отметил успехи двустороннего сотрудничества: «Торговый оборот растет, за прошлый год он был почти 28,5 млрд долларов. Накопленные инвестиции в казахстанскую экономику достигли 13 млрд долларов». Российский лидер особо подчеркнул развитие гуманитарных связей, отметив, что в России обучается наибольшее количество иностранных студентов именно из Казахстана.

Главы государств обсудили перспективы сотрудничества в промышленности, энергетике, нефтегазовой отрасли, транспорте, логистике, а также в сфере образования, науки и культуры. Путин также пригласил Токаева на неформальную встречу лидеров СНГ в конце года в Петербурге и на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне.

В программе визита также запланировано участие в XX Форуме межрегионального сотрудничества двух стран и в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ под председательством Токаева.