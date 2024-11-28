Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) предоставило оборудование для сенсорных комнат, созданных для детей с особыми образовательными потребностями в детском саду «Колибри» в городе Ирпень, Украина.

В церемонии передачи оборудования приняли участие посол Турции в Киеве Мустафа Левент Билген, мэр Ирпеня Александр Маркушин, координатор TİKA в Украине Яхья Кемаль Тунджа и другие официальные лица.

Директор детского сада Юлия Секрет отметила важность предоставленного оборудования: «Благодаря этой поддержке увеличилась вместимость нашего детского сада, что позволило лучше удовлетворить потребности региона. Мы благодарим TİKA за поддержку детей, которые являются нашим будущим».

Детский сад «Колибри», пострадавший во время наступления на Киев в 2022 году, был восстановлен TİKA в том же году. Созданные в учреждении сенсорные комнаты направлены на развитие навыков повседневной жизни у детей, переживших военную травму, и детей с особыми образовательными потребностями.

В настоящее время в детском саду обучается 245 детей, из которых 14 проходят интенсивную программу специального образования. Проект направлен на увеличение физической вместимости детского сада для удовлетворения региональных потребностей.