ПОЛИТИКА
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Мексика критикует планы Трампа
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обсудила с Дональдом Трампом миграционную политику и выразила несогласие с введением пошлин на мексиканские товары
Мексика критикует планы Трампа
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум / Фото: Reuters
28 ноября 2024 г.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что обсудила с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы миграции во время телефонного разговора. Она подчеркнула, что Мексика придерживается гуманного подхода к решению миграционных проблем, обеспечивая помощь мигрантам еще до их приближения к границе.

«Во время разговора с президентом Трампом я рассказала о комплексной стратегии, которую Мексика применяет для решения проблемы миграции с соблюдением прав человека. Благодаря этой стратегии мигранты получают необходимую помощь еще до приближения к границе. Позиция Мексики заключается не в закрытии границ, а в построении мостов между правительствами и народами», — написала Шейнбаум в социальной сети Х.

Однако после объявления Трампа о планах ввести 25% тарифы на импорт из Мексики, Канады и Китая, Шейнбаум выступила с критикой его решения. Она отметила, что такие меры могут привести к ответным действиям и поставить под угрозу совместные экономические проекты.

«Одна пошлина повлечет за собой ответную, и так будет продолжаться до тех пор, пока это не поставит под угрозу совместные предприятия», — заявила президент Мексики.

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести тарифы на импорт из Канады, Мексики и Китая сразу после вступления в должность президента США. Решение будет оформлено исполнительными указами в качестве ответной меры на проблемы с поставками фентанила и нелегальной миграцией.

По его словам, тарифы будут действовать до тех пор, пока не прекратится «вторжение» наркотиков, особенно фентанила, и нелегальных мигрантов в США.

«И Мексика, и Канада имеют абсолютное право и возможность легко решить эту давно назревшую проблему», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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