Крупнейшие производители бытовой техники вслед за рекордным падением рубля объявили о повышении цен в России. Как сообщает газета «Коммерсантъ», за последнюю неделю как зарубежные, так и российские компании увеличили стоимость продукции в среднем на 10%. Причиной компании указывают рост расходов на сырье, логистику и эксплуатацию.

Французский концерн Groupe SEB, владеющий брендами Tefal, Rowenta и Krups, уведомил розничных продавцов о повышении цен с января 2025 года. Компании Beko, Indesit, Grundig планируют принять аналогичные меры уже в декабре, что затронет как локально произведенную, так и импортную продукцию.

Российские производители также испытывают давление. Компании Kuppersberg и Vard (бывший Electrolux) намерены поэтапно повышать цены начиная с декабря этого года. Среди причин называются рост ключевой ставки Центрального банка (сейчас регулятор обсуждает повышение ставки до 23%), нестабильный валютный курс и увеличение транспортных расходов.

Эксперты отрасли предупреждают, что цены на бытовую электронику могут вырасти еще сильнее — более чем на 20% — в начале 2025 года, если экономическая ситуация не улучшится. Пока розничные сети распродают товары, закупленные по более выгодному курсу, но сокращение складских запасов приведет к ощутимому росту цен в ближайшее время.

Ситуацию осложняет ослабление рубля и продолжающаяся инфляция. 27 ноября курс рубля к доллару обновил исторический максимум: он достиг отметки в 110 рублей за 1 доллар впервые с 16 марта 2022 года. До начала войны с Украиной в феврале 2022 года российская валюта торговалась на уровне примерно 75–80 рублей за доллар США.

Последнее падение рубля произошло через несколько дней после того, как США ввели санкции против Газпромбанка — третьего по величине в России. Он играл ключевую роль в обработке платежей за оставшийся российский экспорт природного газа в Европу.

Аналитики «‎Коммерсанта»‎ предупреждают, что растущие издержки могут вынудить некоторые компании сократить объемы производства или вовсе уйти с рынка к весне 2025 года.