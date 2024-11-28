26 ноября охранники НПЗ «‎Газпром-Нефтехим» в Салавате обстреляли ‎самолет Ан-2, выполнявший аэрофотосъемку в городской черте. Они приняли его за украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «‎‎Авиаторщина».

Самолет авиакомпании «‎‎Русавиа» вылетел по маршруту Уфа – Салават – Уфа с разрешением на полет. На борту находились два пилота и оператор аэрофотосъемки.

В 19:58 по московскому времени, когда самолет находился на высоте 300 метров в районе города Салават, местные власти приняли Ан-2 за украинский дрон, несмотря на то, что их заранее предупредили о полете и аэрофотосъемке. В городе была включена сирена. Сотрудники НПЗ, ранее подвергавшегося атакам беспилотников, открыли огонь по самолету.

Командир судна сразу сообщил о происшествии диспетчерам и пошел на посадку в Уфе. Позже на борту самолета обнаружили несколько пулевых отверстий. Лишь по случайности никто из пассажиров не пострадал. Командир отметил, что утечек топлива не произошло, и сигнал «‎‎Бедствие» не объявлялся.

Росавиация квалифицировала инцидент как серьезный авиационный случай и начала расследование. Канал «‎Авиаторщина‎» уточнил, что во время полета у Ан-2 были включены все бортовые аэронавигационные огни.

Вечером того же дня телеграм-канал Mash Batash сообщил об отражении воздушной атаки в Салавате. Позднее в Госкомитете по ЧС Башкортостана опровергли угрозу нападения беспилотников, заявив, что угрозы для города не было и что над Салаватом пролетал именно самолет Ан-2.

Этот инцидент стал последним в серии событий, связанных с беспилотниками. 31 октября три украинских беспилотника атаковали промышленные объекты в Башкортостане. Один из дронов пытался атаковать нефтехимический завод в Стерлитамаке, но застрял в защитной конструкции. В тот же день для обеспечения безопасности полетов был временно закрыт аэропорт Уфы.

Глава региона Радий Хабиров заявил, что объектам в Салавате не нанесен ущерб, жертв среди местных жителей нет. После инцидента власти Башкортостана создали комбинированную систему обороны от возможных атак БПЛА, включая инструменты пассивной защиты, наблюдения и уничтожения.